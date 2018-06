Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Pressemeldung des Polizeikommissariates Wildeshausen: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Firmenfahrzeugen

Delmenhorst - Gemeinde Dötlingen: In der Nacht vom 31.05.18 auf den 01.06.18, wurden in Dötlingen, im Stedinger Weg gleich 2 Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten jeweils ein Dreiecksfenster an den Fahrzeugen heraus und entwendeten aus dem Inneren der Fahrzeuge Navigationsgeräte, Radio sowie diverses Werkzeug. Der Gesamtschaden wird mit etwa 4200 Euro beziffert. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die örtlich zuständige Polizeidienststelle unter der Rufnummer 04431-9430 entgegen.

