Autobahnpolizei Ahlhorn: Nachmeldung zum tödlichen Verkehrsunfall auf der A1

Delmenhorst - Am Dienstag kam es auf der A1 in Richtung Hamburg zu einem schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 65-Jähriger Fahrer eines Kleintransporters tödlich verunglückte. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten musste eine Vollsperrung der A1 in Richtung Hamburg eingerichtet werden. Diese konnte nach Beendigung aller Maßnahmen gegen 20:00 Uhr wieder aufgehoben werden.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Rückfragen an: Merle Behle Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de