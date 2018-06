Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Einbruch in ein Lager in Harpstedt +++ Radfahrer in Ganderkesee leicht verletzt +++ Diebstahl auus Pkw in Westrittrum

Delmenhorst - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Dienstag, 05. Juni 2018, 10:00 Uhr, bis Mittwoch, 06. Juni 2018, 10:00 Uhr, in ein als Lager genutztes Stallgebäude in der Straße 'Am Bahnof' in Harpstedt eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Lager und entwendeten mehrere Reifen und weitere Fahrzeugteile.

Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 14.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/9410 an die Polizei Wildeshausen zu wenden.

+++

Leichte Verletzungen erlitt ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee.

Der 54-jährige Mann aus Ganderkesee befuhr am Mittwoch, 06. Juni 2018, um 14:30 Uhr, mit seinem Fahrrad den Radweg an der Grüppenbührener Straße. Eine 45-jährige Frau aus Ganderkesee beabsichtigte mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Grüppenbührener Straße einzubiegen. Dabei übersah sie den auf der richtigen Seite fahrenden Mann und fuhr mit ihrem Auto gegen den Radfahrer.

Der Mann kam zu Fall und prallte auf der Straße gegen das Auto eines verkehrsbedingt wartenden 19-Jährigen aus Ganderkesee.

Die entstandenen Schäden an den beteiligten Fahrzeugen waren gering und wurden auf 150 Euro geschätzt.

+++

Um zwei Taschen entwenden zu können, schlugen gestern Abend, Mittwoch, 06. Juni 2018, 23:00 Uhr, bislang unbekannte Täter eine Scheibe eines geparkten Fahrzeugs ein.

Das Fahrzeug, ein VW Passat, stand in Westrittrum in der Straße 'Am See'. Um ungehindert Zugriff auf den Innenraum zu erlangen, wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurden die Taschen entwendet.

Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung eines angrenzenden Waldes. Dort konnten Teile des Tascheninhalts aufgefunden werden.

Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

