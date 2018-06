LK Wesermarsch: Diebstähle in Kleinensiel und Blexen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Ein Pedelec der Marke Raleigh ist am Sonntag, 10. Juni 2018, am 'Hundestrand' in Kleinensiel entwendet. Der 42-jährige Eigentümer aus Nordenham hatte das Fahrrad um 08:15 Uhr neben einem dortigen Toilettenhäuschen abgestellt. Als er gegen 09:45 Uhr zurückkehrte, stellte er das Fehlen des verschlossenen Rades fest.

Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Nordenham.

+++

Zwei Boote waren das Ziel von bislang unbekannten Tätern. Sie verschafften sich in der Zeit von Sonntag, 10. Juni 2018, 08:00 Uhr, bis Montag, 11. Juni 2018, ca. 14:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu zwei Booten am Anleger in der Neptunstraße.

Aus einem Boot wurde ein Radio, vom zweiten Boot ein Außenborder entwendet. Der Schaden durch diese Taten wurde auf 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, such mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de