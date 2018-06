Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Wesermarsch: Geschwindigkeitskontrolle der Polizei Nordenham

Delmenhorst - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 12. Juni 2018, zwischen 13:30 und 17:00 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Fuhrenweg in Kirchseelte eingebrochen. Dabei wurden die Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet.

Der durch den Einbruch entstandene Schaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt.

Wem im Tatzeitraum Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die sich im Bereich des Tatortes aufgehalten haben, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

+++

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Dienstag, 12. Juni 2018, gegen 22:45 Uhr, einen Opel Astra in der Goldenstedter Straße in Wildeshausen.

Dabei wurde festgestellt, dass der Pkw ohne Versicherungsschutz im Straßenverkehr bewegt wurde. Gegen den Fahrzeugführer, einen 29-jährigen Mann aus Wildeshausen, wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Um die weitere Teilnahme am Straßenverkehr zu unterbinden, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher.

