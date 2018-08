LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Brake

Delmenhorst - Ein roter Mitsubishi Colt wurde am Mittwoch, 15. August 2018, zwischen 09:00 und 12:00 Uhr, erheblich beschädigt.

Eine 26-jährige Frau aus Elsfleth stellte den Pkw in der Dungestraße in Brake gegenüber vom Friedhof ab. Als sie zum Auto zurückkehrte, das ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt war, stellte sie Schäden auf der gesamten linken Fahrzeugseite fest. Der Lack war über die gesamte Fahrzeuglänge verkratzt, ferner war der linke Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Schaden wurde auf mindestens 2.000 Euro geschätzt.

Der Verursacher entfernte sich im Anschluss. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04401/935-115 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de