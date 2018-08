Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfälle

Delmenhorst - Leichte Verletzungen erlitt ein 74-jähriger Mann aus Delmenhorst bei einem Verkehrsunfall. Der Mann war am Mittwoch, 15. August 2018, gegen 10:40 Uhr, mit einem Fahrrad unterwegs und befuhr den Radweg der Annenheider Allee in Richtung Syker Straße.

Im Kreisverkehr Annenheider Allee/Niedersachsendamm wollte eine 49-jährige Frau aus Delmenhorst mit ihrer Mercedes A-Klasse nach rechts in den Niedersachsendamm einfahren. Dabei übersah sie den 74-jährigen Radfahrer. Nach dem Zusammenstoß zwischen seinem Rad und dem Auto kam der Mann zu Fall und zog sich unter anderem Schürfwunden zu.

Die entstandenen Schäden am Rad und Pkw blieben gering und wurden auf ungefähr 200 Euro geschätzt.

+++

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 15. August 2018, gegen 12:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Blumenstraße in Delmenhorst entstanden.

Ein 67-jähriger Mann aus Langwedel wollte auf dem Parkplatz mit seinem Seat in eine Parklücke einfahren und verwechselte dabei vermutlich das Gas- und Bremspedal. Sein Pkw kollidierte mit drei geparkten Fahrzeugen und einem Verkehrsschild. Der Schaden am Fahrzeug des Unfallverursachers wurde auf 10.000 Euro geschätzt.

An den drei geparkten Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von 6.000 Euro.

+++

Leichte Verletzungen zog sich ein 54-jähriger Radfahrer aus Delmenhorst bei einem Verkehrsunfall zu.

Ein 30-jähriger Mann aus Lemwerder wollte am Mittwoch, 15. August 2018, gegen 16:40 Uhr, mit seinem Mini von der Lahusenstraße nach rechts auf die Nordwollestraße einbiegen. Dabei übersah er den Radfahrer, der in Richtung Nordenhamer Straße unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 54-jährige Mann prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos und zog sich eine blutenden Wunde zu. Auch der 30-jährige Fahrer vom Mini verletzte sich leicht, er klagte über Schmerzen in der Hand.

Die Schäden wurden auf ungefähr 1.500 Euro geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de