LK Wesermarsch: Lkw-Fahrer beschädigt Bahnschranke in Elsfleth und entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst - Unbekannte Täter haben versucht, in ein Motorradfachgeschäft in der Buchbinderstraße in Wildeshausen einzubrechen. Dabei schlugen sie in der Zeit von Mittwoch, 15. August 2018, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 16. August 2018, 07:00 Uhr, mit einem Stein auf die Eingangstür ein. Sie schafften es nicht, sich Zutritt zum Verkaufsraum zu verschaffen und entfernten sich.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Nummer 04431/941-0 entgegen (980938).

+++

Leichte Verletzungen zog sich eine 19-jährige Frau aus Wildeshausen bei einem Verkehrsunfall auf der B213 zu.

Ein 49-jähriger Mann aus Friesoythe befuhr die B213 am Donnerstag, 16. August 2018, gegen 08:40 Uhr, in Richtung Delmenhorst. Ohne den Abbiegestreifen zu nutzen oder sein Fahrmanöver anzukündigen, bog er mit seinem Ford nach links in die Iserloyer Straße ab.

Das zwang den folgenden Fahrer, einen 71-jährigen Mann aus Wildeshausen, zu einer Bremsung. Die 19-jährige Frau aus Wildeshausen konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr mit ihrem Chevrolet auf den Mercedes des 71-Jährigen auf. Dabei verletzte sie sich am Oberkörper.

Der Chevrolet war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schäden wurden auf 3.500 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens am Mercedes wurde mit 2.000 Euro angegeben.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de