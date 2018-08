Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Verkehrsunfälle in Ganderkesee

Delmenhorst - Schwerste Verletzungen erlitt eine 70-jährige Frau aus Ganderkesee bei einem Verkehrsunfall in Ganderkesee.

Sie war am Freitag, 17. August 2018, gegen 00:35 Uhr, gemeinsam mit ihrem Mann mit dem Rad unterwegs. Dabei befuhren sie den Nordenholzer Weg in Richtung Huder Straße. An der Einmündung zur Huder Straße bog der vorausfahrende, 71-jährige Ehemann nach rechts in Richtung Bookholzberg ab.

Seine Ehefrau kam beim Abbiegevorgang zu Fall und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Nach der ersten Behandlung vor Ort durch Rettungskräfte und einen Notarzt wurde sie mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schäden an dem technisch in einwandfreiem Zustand befindlichen Fahrrad konnten nicht festgestellt werden.

