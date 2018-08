Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn: Verkehrsunfall mit alleinbeteiligtem Sattelzug

Delmenhorst - Landkreis Cloppenburg: Am Morgen des 18.08.2018 kam es gegen 01.20 Uhr auf der Autobahn 1 zwischen der Anschlussstelle Cloppenburg und dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide in Richtung Bremen zu einem Verkehrsunfall an dem ein Sattelzug allein beteiligt war. Der Unfallort liegt im Bereich der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg.

Ein 34 Jahre alter Sattelzugfahrer aus Rumänien geriet während der Fahrt aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Dabei blieb sein Fahrzeug nicht fahrbereit an der Mittelschutzplanke stehen. Für die Bergungs- und Aufräumarbeiten mussten der mittlere und der Überholfahrstreifen durch die Autobahnmeisterei Wildeshausen gesperrt werden. Der Sattelzug wurde durch ein Bergungsunternehmen von der Autobahn abgeschleppt. Die Sperrung der beiden Fahrstreifen konnte gegen 04:40 Uhr wieder aufgehoben werden. In dieser Zeit kam es zu keinen wesentlichen Verkehrsbehinderungen.

Der Sattelzugfahrer blieb unverletzt, der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 30.000,- Euro geschätzt.

