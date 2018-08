Pressemitteilung des PK Nordenham vom 18.08.2018

Delmenhorst - Gemeinde Brake: In der Nacht auf Samstag den 18. August kam es in Ovelgönne, Colmar zu einem Einbruch in ein gewerblich genutztes Gebäude. Einem aufmerksamen Anwohner fiel gegen 01:49 Uhr eingeschaltetes Licht im Gebäude auf. Bei seiner Nachschau traf er auf zwei männliche Personen, eine von ihnen bewaffnet mit einer Pistole. Nach Alarmierung der Polizei flüchteten die Täter fußläufig vom Tatort. Trotz sofort eingeleiteter Nahbereichsfahndung unter starkem Kräfteeinsatz, darunter auch Diensthunde mit Fährtenausbildung und einem Hubschrauber mit Wärmebildkamera, fehlt bisher jede Spur von den Tätern.

Wer Hinweise geben kann, eventuell auch zu verdächtigen Beobachtungen an den vorangegangenen Tagen, melde sich bitte bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935115.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de