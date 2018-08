Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizeikommissariat Wildeshausen: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, Laserpointer blendet Polizeihubschrauber

Delmenhorst - Wildeshausen: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Sonnabend, 18.08.2018, geriet ein 20-jähriger Fahranfänger gegen 14:00 Uhr auf der Bargloyer Straße in eine Verkehrskontrolle. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel; dieser Verdacht bestätigte sich im Rahmen eines Vortests und wurde dann vom Betroffenen auch eingeräumt, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Wardenburg: Blenden einer Hubschrauberbesatzung mittels Laserpointer

Im Rahmen eines Einsatzes kreiste ein Polizeihubschrauber am Sonntag, 19.08.2018, gegen 02:00 Uhr im Bereich der Ortschaft Höven; dabei wurde dessen Besatzung, ausgehend von einem Grundstück an der Straße "Zum Reitplatz", mehrfach mit einem Laserpointer geblendet. Die daraufhin verständigte Funkstreifenwagenbesatzung traf auf dem Grundstück auf eine Gruppe von alkoholisierten, die Beamten anpöbelnden Personen. Aufgrund der von der Tathandlung durch die Hubschrauberbesatzung aufgezeichneten Videosequenz konnte gegen zwei Personen, einen 28-jährigen und einen 30-jährigen, ein Tatverdacht begründet werden. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Verletzt wurde niemand.

