Polizeikommissariat Brake: Trunkenheitsfahrt, Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Delmenhorst - Lemwerder: Trunkenheitsfahrt:

Am Samstag,18.08.2018, 22.20 Uhr, befährt ein 34-jähriger PKW Fahrer (Wohnsitz im Ausland) die Ritzenbütteler Straße in Lemwerder. Bei der anschließenden Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann unter Alkoholeinfluss steht. Ein Atemalkoholtest ergibt eine Atemalkoholkonzentration von 0,33 mg/l. Daraufhin wird die Weiterfahrt untersagt, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wird eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 550 Euro genommen.

Ovelgönne: Verkehrsunfall mit 1 schwerverletzten Person, Alkoholeinfluss:

Am Sonntag, 19.08.2018, 03.50 Uhr, befuhr ein 18-jähriger PKW-Fahrer aus Ovelgönne die Wilhelm-Rahden-Straße / Kreisstraße 203 außerhalb geschlossener Ortschaft von Ovelgönne in Richtung Colmar und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, wo der Wagen die Außenschutzplanke touchierte. Beim Gegenlenken verlor der Mann die Kontrolle über das Fahrzeug und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab, wo der PKW in einem Graben zum Stehen kam. Der allein beteiligte Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Der Schaden wird auf 4000,- Euro geschätzt.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle i.V. PHK van Knippenberg Telefon: 04221-1559 116 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de