LK Wesermarsch: Seat Leon in Brake beschädigt +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Hoher Sachschaden ist am Montag, 20. August 2018, 10:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück entstanden.

Ein 35-jähriger Mann aus Bramsche befuhr mit seinem Sattelzug den Baustellenbereich der Autobahn 1. Am Ende der Baustelle geriet er mit seinem Gespann ins Schleudern und prallte in die Mittelschutzplanke. An seiner Sattelzugmaschine und dem mitgeführten Auflieger entstanden Schäden in Höhe von 40.000 Euro.

Da der Tank der Sattelzugmaschine bei dem Aufprall beschädigt wurde, traten 600 Liter Diesel aus. Der Sattelzug blieb nach der Kollision auf dem linken Fahrstreifen stehen und war nicht mehr fahrbereit.

Die Schäden an der Schutzplanke wurden auf weitere 10.000 Euro geschätzt. Die Straßen- und Autobahnmeisterei hat den linken Fahrstreifen gesperrt. Eine Spezialfirma reinigt aktuell die Fahrbahn.

Während der Unfallaufnahme klagte der Mann über Schmerzen. Zunächst wurde er in einem Rettungswagen behandelt, später wurde für seinen Transport ein Rettungshubschrauber angefordert. Der Hubschrauber landete allerdings neben der Fahrbahn.

Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr Groß Mackenstedt am Unfallort eingesetzt.

Der linke Fahrtstreifen der Autobahn 1 in Richtung Osnabrück ist aktuell immer noch gesperrt.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de