Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Aufbruch eines Parkautomaten

Delmenhorst - Harpstedt. Am vergangenen Freitag, zwischen 14.15 Uhr und 15.00 Uhr, ist es auf dem Inkoop-Parkplatz im Junkernkamp 2, 27243 Harpstedt, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt vermutlich beim Ein- und Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten schwarzen VW Touran. Hierdurch entsteht am Touran ein Sachschaden von ca. 1000EUR im Bereich des hinteren linken Stoßfängers. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann oder wem neue Beschädigungen an einem Fahrzeug aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter 04221/15590.

