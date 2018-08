Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Dachstuhlbrand im Mehrparteienhaus

Delmenhorst - Delmenhorst. Am heutigen Nachmittag ist um 14.24 Uhr ein Dachstuhlbrand in der Bremer Heerstraße Delmenhorst gemeldet worden. In der Obergeschosswohnung eines Mehrparteienhauses ist es nach derzeitigem Kenntnisstand zu einem technischen Defekt gekommen. Das ausgebrochene Feuer breitete sich daraufhin in den Dachstuhl aus. Sämtliche Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Die Feuerwehren Delmenhorst und Hasbergen war mit 31 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer löschen. Zum Gebäudeschaden können derzeit noch keine näheren Angaben gemacht werden. Zum Zwecke der Feuerlöscharbeiten wurde die Bremer Heerstraße zwischen dem Großer Tannenweg und Kleiner Tannenweg gesperrt. Um 15.45 Uhr wurde der Einsatz beendet.

