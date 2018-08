Autobahnpolizei Ahlhorn: Wohnanhänger auf der Autobahn 1 durch Beschuss beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Bereits am Mittwoch, 15. August 2018, 15:07 Uhr, beschädigte ein 20-jähriger Mann aus Halen einen Zaun auf einem Tankstellengelände in Ahlhorn. Er stieß beim Rangieren mit seinem Seat gegen den Zaun. Der Schaden am Metallzaun wurde auf 500 Euro geschätzt. Der junge Mann wurde von einem Zeugen auf den Schaden angesprochen, entfernte sich aber trotzdem vom Unfallort.

Er konnte im Nachhinein ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

+++

Der Fahrer eines schwarzen BMWs hat am Dienstag, 21. August 2018, gegen 07:25 Uhr, einen Verkehrsunfall in Wardenburg verursacht und sich unerlaubt vom Unfallort entfernt. Er bog mit seinem BMW aus dem Brooklandsweg in die Oldenburger Straße ab und missachtete dabei die Vorfahrt des durchgängigen Verkehrs.

Eine 46-jährige Frau aus Oldenburg war mit ihrem Ford in Richtung Wardenburg unterwegs, musste dem BMW ausweichen und geriet dadurch mit ihrem Ford ins Schleudern. Ihr Pkw kollidierte in der Folge mit dem Renault eines 18-Jährigen aus Wardenburg, der sich dadurch leichte Verletzungen zuzog.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden wurden auf 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Wardenburg unter der Telefonnummer 04407/9230 entgegen (1000992).

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de