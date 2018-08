Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Verkehrsunfall auf der B212 in Bookholzberg +++ Zwei Frauen leicht verletzt

Delmenhorst - Eine 39-jährige Frau aus Delmenhorst ist am Mittwoch, 22. August 2018, 12:24 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst verletzt worden. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Mühlenstraße. Die Kreuzung zur Louisenstraße überquerte sie in stadtauswärtiger Richtung.

In gleicher Richtung befuhr ein 76-jähriger Mann aus Delmenhorst mit seinem Pkw die Mühlenstraße. An der Kreuzung beabsichtigte er mit seinem Mazda nach rechts in die Louisenstraße einzubiegen. Dabei übersah er die Radfahrerin, die nach dem Zusammenstoß zu Fall kam und sich Verletzungen an Armen und Beinen zuzog.

Die Frau wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Vorsorglich war auch ein Notarzt an der Unfallstelle eingesetzt. Die entstandenen Schäden waren gering.

Die Unfallstelle wurde von der Polizei bis 13:00 Uhr gesperrt. Das Einfahren in die Louisenstraße war in der Zeit nicht möglich

Ein 14-jähriges Mädchen aus Delmenhorst wurde am Mittwoch, 22. August 2018, um 13:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Grüne Straße / Anton-Günther-Straße verletzt.

Das Mädchen war mit dem Fahrrad auf dem Radweg der Grüne Straße unterwegs und bog an der abknickenden Vorfahrt in die Anton-Günther-Straße ab. Eine 77-jährige Frau aus Stuhr war mit ihrem Pkw in gleicher Richtung unterwegs, wollte an der abknickenden Vorfahrt aber weiter in Richtung Stickgraser Damm fahren. Es kam zur Kollision zwischen dem Mädchen und der Fahrzeugfront. Bei dem folgenden Sturz zog sich die 14-Jährige Kopfverletzungen zu.

Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die entstandenen Schäden blieben gering.

