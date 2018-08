LK Oldenburg: Einbruch in eine Werkstatt in Wildeshausen

Delmenhorst - Bislang unbekannte Täter sind in der Ottostraße in Wildeshausen in eine Werkstatt eingebrochen. Sie verschafften sich im Zeitraum von Dienstag, 21. August 2018, 18:15 Uhr, bis Mittwoch, 22. August 2018, 07:45 Uhr, durch gewaltsames Einwirken auf die Metalltür Zutritt zum Gebäude.

In der Werkstatt wurde eine Tür zum Büro eingetreten, das in der Folge durchsucht wurde. Die Täter gelangten an eine unbestimmte Menge Bargeld. Der entstandene Schaden wurde auf über 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 entgegen (1006692).

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de