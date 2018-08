Autobahnpolizei Ahlhorn: Unfall im Dreieck Stuhr +++ Vollsperrung +++ Auffahren von der A28 auf die A1 in Richtung Hamburg nicht möglich

Delmenhorst - Ein schwarzer VW Golf wurde am Mittwoch, 22. August 2018, zwischen 12:15 und 12:55 Uhr, beschädigt.

Der Pkw wurde vom 36-jährigen Besitzer im Wendeplatz in der Straße 'Tiefer Weg' abgestellt. Während er mit seiner Tochter auf dem Spielplatz war, wurde die rechte Fahrzeugseite an mehreren Stellen beschädigt. Der Schaden wurde auf ungefähr 600 Euro geschätzt.

Wer Hinweise zum Tathergang geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (1009377).

+++

Bislang unbekannte Täter sind am Mittwoch, 22. August 2018, zwischen 13:50 und 19:30 Uhr, in eine Wohnung in der Syker Straße eingebrochen. Dabei wurde die Wohnungstür gewaltsam aufgebrochen. Die Täter durchsuchten im Anschluss alle Räume, Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck und etwas Bargeld.

Der Schaden an der Tür wurde auf 100 Euro geschätzt, der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden.

Wer im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Syker Straße / Am Fuhrenkamp gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (1010371).

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de