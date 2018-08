Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: NACHTRAG: Wohnwagen durch Beschuss beschädigt +++ Zweiter Fall bekannt

Delmenhorst - Die Autobahnpolizei Ahlhorn bearbeitet einen Fall, in dem ein Wohnanhänger eines 48-jährigen Mannes aus Oldenburg beschossen wurde. Er war am Donnerstag, 16. August 2018, mit seinem Gespann auf dem Rückweg aus dem Urlaub. Dabei befuhr er die Autobahn 1 zwischen Hamburg und Bremen. Im Bereich Sittensen legte er eine Pause ein und setzte seine Fahrt danach fort.

Die nächste Pause legte er auf einem Parkplatz auf der Autobahn 28 ein und sah dort ein Loch auf der rechten Seite des Wohnanhängers. Dieses Loch wurde von ihm bei der zuvor eingelegten Pause noch nicht wahrgenommen.

Die Beamten der Autobahnpolizei stellten im Innenraum ein Projektil fest. Den Zeitraum zwischen beiden Pausen grenzte der Mann auf 13:30 bis 15:00 Uhr ein.

Mittlerweile wurde bekannt, dass es am selben Tag eine zweite Tat in diesem Bereich gab. Ein 64-jähriger Mann aus dem Landkreis Diepholz war ebenfalls mit einem Gespann mit Wohnanhänger auf der Autobahn 1 in Richtung Dreieck Stuhr unterwegs. Auch an seinem Wohnanhänger stellte er Beschädigungen an der rechten Seite fest. Bei einer Absuche konnte ein Projektil gefunden werden. Da der Mann die Beschädigung erst zu Hause feststellte, konnte die Zeit nicht näher eingegrenzt werden. Er startete um 12:00 Uhr in Schwerin und hatte sein Ziel um 17:00 Uhr erreicht.

Als Tatort kann bisher die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück genannt werden. In Frage kommt der Bereich zwischen Sittensen und dem Dreieck Stuhr.

Wer auf dem Teilstück auffällige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei in Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

