Delmenhorst - Eine 43-jährige Frau aus Delmenhorst ist am Donnerstag, 23. August 2018, 14:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden.

Sie befuhr mit ihrem Roller die Bremer Straße. An der Kreuzung zur Straße 'Am Fuhrenkamp' musste sie verkehrsbedingt warten und stand auf dem Fahrstreifen in stadtauswärtiger Richtung. Auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger fuhr ein silberner Kombi an ihr vorbei und touchierte dabei ihren Roller. Die 43-Jährige verlor dadurch das Gleichgewicht, konnte einen Sturz aber noch vermeiden. Durch das Auffangen ihres Rollers verletzte sie sich an der Schulter. Am Roller entstand geringer Sachschaden in Höhe von ungefähr 300 Euro.

Die Fahrerin des Kombis setzte ihre Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (1015003).

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de