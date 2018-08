Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Hoher Schaden bei mutwilligem Lack zerkratzen eines PKW in Nordenham

Delmenhorst - Verkehrsunfall mit Trunkenheit in Großenkneten

Am 24.08.2018, um 23.15 Uhr, befährt ein 41-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW Opel Omega die Hegeler Waldstraße von Huntlosen kommend in Richtung Wardenburg. Hier kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidiert mit einem Baumstumpf und überschlägt sich. Der Fahrzeugführer wird dabei leicht verletzt und einem Oldenburger Krankenhaus zugeführt. Da während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch festgestellt wurde erfolgte ein Test am mobilen Alcomaten. Dieser ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins. Der Gesamtschaden wird mit ca 5000 Euro angegeben.

Verkehrsunfall in Wardenburg

Am 24.08.2018, um 13.25 Uhr, kommt es in Wardenburg auf der Korsorsstraße zu einem Verkehrsunfall. Aus einem dortigen Linienbus steigt eine 10-jährige aus und überquert hinter dem Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht die Fahrbahn. Dabei übersieht sie den Kleinwagen eines 32-jährigen Fahrzeugführers, der langsam im Gegenverkehr an dem Bus vorbeifährt. Das Kind wird nur leicht vom Fahrzeug erfasst, erleidet dennoch eine Schulterfraktur und muss dem Krankenhaus zugeführt werden. Sachschäden sind kaum entstanden.

Allgemein zu wenig Beachtung findet die Verkehrsregel, dass an Omnibussen des Linienverkehrs und an gekennzeichneten Schulbussen, die an Haltestellen halten und Warnblinklicht eingeschaltet haben, nur mit Schrittgeschwindigkeit und nur in einem solchen Abstand vorbeigefahren werden darf, dass eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. Die Schrittgeschwindigkeit gilt auch für den Gegenverkehr auf derselben Fahrbahn! Wenn nötig, müssen Fahrzeugführer warten.

