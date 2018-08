Überholer zwingt Gegenverkehr zum Ausweichen - PKW prallt gegen Schutzplanke

Delmenhorst - Am Freitag, 24.08.2018, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der Schweier Straße (B 437) in Stadland ein Verkehrsunfall.

Der 35-jährige Führer eines Pkw Ford Focus befuhr die B 437 in Richtung Rodenkirchen. Beim Durchfahren einer leichten Rechtskurve erkannte er, dass sich ein ihm entgegenkommender Opel Vivaro im Überholvorgang befindet. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, führte er eine Vollbremsung durch. Hierbei geriet er mit seinem Pkw ins Schleudern und prallte gegen die Schutzplanke, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Der 31-jährige Führer des Opel hielt an und erkundigte sich nach dem verunfallten Fahrer. Glücklicherweise blieb dieser unverletzt. Nur durch seine Reaktion sind schwerwiegende Unfallfolgen ausgeblieben.

Gegen den 31-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de