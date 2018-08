Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Delmenhorst: Schlägerei mit einer verletzten Person +++ Betrunkener legt sich in fremdem Haus schlafen

In den Abendstunden des vergangenen Freitags, 24. August 2018, gegen 19 Uhr, kam es im Bereich des Hasporter Damms 110 auf dem dortigen Parkplatz zu einer Schlägerei zwischen drei Männern. Ein 47-jähriger und ein 41-jähriger Delmenhorster schlugen dabei auf einen 70-jährigen Mann, der ebenfalls aus Delmenhorst kommt, ein. Dabei wurde auch eine Aluminumleiste, die der 47-Jährige Delmenhorster zuvor von einem Türrahmen abgerissen hat, als Schlagwerkzeug eingesetzt. Das 70-jährige Opfer wurde wegen mehrerer blutender Wunden am Kopf und am Arm mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden stark alkoholisierten Täter erhielten einen Platzverweis, dem der 47-jährige Delmenhorster nicht nachkam. Deswegen wurde er durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Auf dem Weg zur Dienststelle beleidigte der 47-jährige Delmenhorster zudem die Polizeibeamten. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

+++

Betrunkener legt sich in fremdem Haus schlafen

In den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags, 26. August 2018, gegen 01 Uhr, schlug ein 34-jähriger betrunkener Mann aus Delmenhorst die Glasscheibe einer Haustür eines Einfamilienhauses in der Syker Straße ein und gelangt so in das Wohnzimmer. Hier legt er sich schlafen. Den alarmierten Polizeibeamten gelingt es den Mann zu wecken. Da sich dieser sehr aggressiv zeigt und einen Platzverweis nicht befolgt, wird er in Gewahrsam genommen. Nachdem er hier seinen Rausch ausgeschlafen hatte, wurde er wieder entlassen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

