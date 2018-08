Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Landkreis Oldenburg: Großenkneten - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt +++ Zeugenaufruf +++ Großenkneten - Mann betrunken am Steuer erwischt +++ Wildeshausen - Betrunkener mit Pkw unterwegs +++

Delmenhorst - Großenkneten - Räuberischer Diebstahl in Supermarkt +++ Zeugenaufruf +++

Am Samstag, 25. August 2018, gegen 18:35 Uhr, kam es in der Wildeshauser Straße in Großenkneten im dortigen Einzelhandelsgeschäft "Edeka" zu einem räuberischen Diebstahl. Ein noch flüchtiger Täter stellte sich zunächst an der Kasse an. In einem günstigen Moment griff er in die Kasse und floh. Auf seiner Flucht versuchten couragierte Kunden den Täter aufzuhalten, wurden jedoch zur Seite geschubst. Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- circa 170cm lang - circa 30 Jahre alt - dunkles Haar - südländisches Erscheinungsbild (iranisch/ irakisch) - bekleidet mit einem schwarz-weißen Pullover

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen (T: 04431/941-0) zu melden (2761).

+++

Großenkneten - Mann betrunken am Steuer erwischt

Am 26. August 2018, gegen 03:30 Uhr, kontrollierte die Polizei einen BMW in der Wildeshauser Straße in Großenkneten. Während der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 27-jährige Fahrzeugführer aus Cloppenburg stark betrunken ist. Ein Test vor Ort ergab ein Ergebnis von 1,64 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Den Cloppenburger erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

+++

Wildeshausen: Betrunkener mit Pkw unterwegs

In den Abendstunden des gestrigen Samstags, 25. August 2018, wurde ein 46-jähriger Audi-Fahrer aus Wildeshausen von der Polizei in der Harpstedter Straße kontrolliert. Der Geruch von Alkohol veranlasste die Polizeibeamten einen Test durchzuführen, der ergab, dass der Wildeshauser 0,72 Promille hatte. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Auf den 46-Jährigen kommt ein hohes Bußgeld zu.

+++

Ganderkesee - Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden +++ Zeugenaufruf

In der Nacht vom 24.-25. August, circa 22:30- 09:00 Uhr wird in Ganderkesee ein am Fahrener Weg am Fahrbahnrand abgestellter VW Scirocco beschädigt. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte diesen an der hinteren Beifahrerseite und entfernte sich anschließend ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Dieser ist im Bereich des Kotflügels/ Stoßfängers entstanden und belief sich auf circa 3000 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen (T: 04431/941-0) zu melden (1775).

