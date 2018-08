Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Nordenham: Sachbeschädigung an einem Pkw +++ Zeugenaufruf +++ Stadland - Verkehrsunfall nach riskantem Überholmanöver

Delmenhorst - Angler mit Lebendköder erwischt

Zur Mittagszeit am gestrigen Samstag, 25. August 2018, um circa 12:30 Uhr, kontrollierte der Fischereiaufseher der Stadt Brake einen Angler in der Straße "Am Weserdeich". Dabei wurde festgestellt, dass der 44-jährige Braker trotz Verbots mit Lebendköder angelte. Es wurde eine Strafanzeige nach dem Tierschutzgesetz gefertigt. Das weitere Angeln wurde dem Braker untersagt

+++

Elsfleth - Verkehrsunfallflucht

Am 25. August 2018, gegen 09:30 Uhr, befuhr ein Rettungswagen die Wurpstraße mit Blaulicht und Martinshorn. Ein vor ihm fahrender VW Golf, Fahrer ein 80 Jahre alter Elsflether, hielt ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand an, um dem Rettungswagen Platz zu machen. Ein entgegenkommender Pkw hielt aus demselben Grund ebenfalls an. Dies übersah jedoch ein direkt dahinter fahrender 30-jähriger Elsflether, der nun an diesem Pkw vorbeifuhr und dem Rettungswagen entgegen kam. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, zog der Rettungswagenfahrer nach rechts und stieß gegen den VW Golf des 80-jährigen Elsflethers. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der 30 jährige Elsflether seine Fahrt mit dem von ihm benutzten Mercedes fort, konnte aber im Rahmen der Fahndung ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Glücklicherweise entstand an den beiden Fahrzeugen lediglich ein Schaden von geschätzt 700 Euro.

+++

Berne - Erfolgreiche Fahndung nach Verkehrsunfallflüchtigem

Als ein 24-jähriger Cloppenburger am gestrigen Samstag, 25. August 2018, um 13:45 Uhr, mit seinem BMW von der Schlüter Straße auf die B 212 abbog, missachtete er die Vorfahrt einer 45-jährigen Bernerin, die mit einem Toyota unterwegs war. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen dem Pkw der Bernerin und einem Anhänger, den der Cloppenburger zog. Der entstandene Schaden wurde auf circa 1000 Euro geschätzt. Der 24-jährige Cloppenburger setzte sein Fahrt weiter fort ohne sich um den Schade zu kümmern. Er konnte aber von der Polizei ermittelt werden. Neben dem Schaden, für den er aufkommen muss, erwartet ihn jetzt zudem ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de