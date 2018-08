Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Verkehrsunfall auf der A 1 nach vorrausgegangen Provokationen, LK Diepholz, Gem. Stuhr

Delmenhorst - Am Sonntag, d. 26.08.2018, wurde gegen 10.35 Uhr eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Ahlhorn auf eine Rauchsäule im Bereich der Anschlussstelle Vechta auf der A 1 in Richtung Osnabrück aufmerksam. Am Ende der Anschlussstelle stand auf dem Standstreifen ein Pkw mit einem bereits abgekoppelten Pferdeanhänger auf dem Standstreifen. Aus dem Fahrzeug quoll dichter Rauch und Flammen stießen aus dem Fahrzeug. Der Brandort liegt im Bereich der Gemeinde Bakum, Landkreis Vechta. Die 65 Jahre alte Fahrzeugführerin aus Brake hatte während der ein Ruckeln und das Aufleuchten der Motorkontrollleuchte festgestellt. Sofort nach dem Anhalten quoll Rauch aus dem Motorraum. Danach habe man den Pferdeanhänger, auf dem sich noch 2 Pferde befanden, abgekoppelt. Der Fahrzeugbrand wurde durch die Feuerwehr Vechta gelöscht. Das Fahrzeug brannte komplett aus und wurde abgeschleppt. Der Pferdeanhänger wurde durch einen anderen Verkehrsteilnehmer auf den nächsten Parkplatz geschleppt.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf ca. 25.000,- Euro geschätzt. Die Fahrbahn wurde nach Einsatzende von der Autobahnmeisterei Holdorf gereinigt und provisorisch wieder in Stand gesetzt.

