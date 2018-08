Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: Berauschter Mann kommt mit eigenem Auto zur Dienststelle

Delmenhorst - Ein 38-jähriger Mann aus Rheinland-Pfalz erschien am Montag, 27. August 2018, 14:00 Uhr, mit einem Fiat bei der Dienststelle der Autobahnpolizei Ahlhorn. Er wollte Gegenstände abgeben, die sich in einem Fahrzeug befanden, das am Samstag, 25. August 2018, auf der Autobahn 28 einen technischen Defekt hatte.

Bei dem Gespräch mit dem Mann stellten die Beamten der Autobahnpolizei körperliche Auffälligkeiten fest, die auf eine Beeinflussung durch Rauschmittel hindeuteten. Ein durchgeführter Test erhärtete den Verdacht und zeigte eine Beeinflussung durch Amphetamine an.

Gegen den 38-jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Rückfahrt von der Dienststelle durfte er nicht selber antreten.

