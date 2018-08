Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Polizei zieht positives Fazit der 15. 'LandTageNord' in Hude-Wüsting

Delmenhorst - Nach einer Vorfahrtverletzung an der Anschlussstelle Groß Ippener hat sich am Dienstag, 28. August 2018, 14:57 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet.

Ein 28-jähriger Mann aus Harpstedt befuhr die Dorfstraße mit seinem Audi in Richtung Delmenhorst und wollte an der Anschlussstelle nach links auf die Autobahn 1 in Richtung Osnabrück auffahren. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Peugeot. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, die im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Der Fahrer des Peugeot, dessen Personalien noch nicht feststehen, wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zusätzlich war auch ein Notarzt am Unfallort eingesetzt.

Die Schäden an den Fahrzeugen wurden auf 7.000 Euro geschätzt.

Die Dorfstraße musste im Bereich der Anschlussstelle für ca. zehn Minuten voll gesperrt werden. Danach wurde der Verkehr bis 15:55 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

