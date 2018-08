Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Ganderkesee: Alkoholisiert Verkehrsunfall verursacht/Zeugenaufruf

Delmenhorst - Am Mittwoch, 29.08.2018, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Elmeloher Kreisverkehr. Dabei befuhr eine 64-jährige Fahrzeugführerin aus Ganderkesee mit dem Pkw zunächst die Almsloher Straße, überfuhr dann der Länge nach den Kreisverkehr im Bereich der Elmeloher Straße sowie die dahinter befindliche Verkehrsinsel im Trendelbuscher Weg, um danach die Fahrt fortzusetzen und sich damit unerlaubt vom Unfallort zu entfernen. Im Verlauf der polizeilichen Ermittlungen konnten der stark unfallbeschädigte Pkw sowie dessen Fahrzeugführerin in zeitlicher und örtlicher Nähe angetroffen werden. Als unfallursächlich kann der Alkoholisierungsrad der 64-jährigen angenommen werden. Ein Vortest ergab bei ihr eine Atemalkoholkonzentration von 3,23 Promille. Neben der Entnahme einer Blutprobe war die Beschlagnahme des Führerscheines der Beschuldigten die unmittelbare Folge. Der entstandene Fremdschaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang wird darum gebeten, dass sich Unfallzeugen bzw. Personen, die unmittelbar danach auf den Unfall zugekommen sind, bei der Polizei in Wildeshausen unter Tel.-Nr. 04431/941-115 melden. Hier wäre insbesondere eine Frau von Interesse, die nach einem kurzen Austausch mit einem namentlich feststehenden Zeugen noch vor Eintreffen der Polizei mit dem Pkw die Örtlichkeit verlassen hat. Sie soll noch gesehen haben, wie sich der unfallbeteiligte Pkw vom Unfallort entfernt hat.

