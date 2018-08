Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen und sieben leicht verletzten Personen

Delmenhorst - Am Freitag, 31.08.2018, kam es gegen 12:40 Uhr auf der A28 in Höhe der Anschlussstelle Hatten in Richtung Oldenburg zu einem Verkehrsunfall zwischen 3 Fahrzeugen, bei dem insgesamt 7 Personen leicht verletzt wurden. Der Unfallort liegt im Bereich der Gemeinde Hatten, Landkreis Oldenburg.

Ein 48 Jahre alter Fahrer aus Bremen musste seinen PKW verkehrsbedingt auf dem Überholfahrstreifen abbremsen. Die dahinter befindliche 27-jährige Fahrerin aus Delmenhorst konnte ihren PKW ebenfalls noch abbremsen. Der dahinter befindliche 29 Jahre alter PKW-Fahrer aus Oyten erkannte die Situation nicht rechtzeitig und fuhr auf die 27-jährige aus Delmenhorst auf. Daraufhin wurde der PKW aus Delmenhorst noch auf den Bremer PKW geschoben. Durch den Unfall wurden der Fahrer und Beifahrer aus dem Oytener PKW, die vier Insassen aus dem Delmenhorster PKW und die Beifahrerin aus dem Bremer PKW leicht verletzt und in das Klinikum Oldenburg verbracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und blockierten den Überholfahrstreifen. Weiterhin liefen Betriebsstoffe aus. Der Sachschaden wird auf 48.000,- Euro geschätzt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen mit mehreren Kilometern Stau. Nach Bergung der Unfallfahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn konnte der Überholfahrstreifen um 15:02 Uhr wieder freigegeben werden.

