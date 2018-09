Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadtgebeit Delmenhorst: Einbrüche in Kindertagesstätte und Gaststätten

Delmenhorst - Stadtgebiet Delmenhorst:

Einbruch in Kindertagesstätte: Im Zeitraum von Donnerstag, 30.08.2018, 20:00 Uhr bis Freitag, 31.08.2018, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise in eine Kindertagesstätte in der Brauenkamper Straße, Delmenhorst, ein und entwendeten Kleinelektrogeräte und eine geringe Menge Bargeld. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Einbruch in Restaurant: In der Nacht zu Freitag, 31.08.2018, drangen unbekannte Täter in ein Restaurant in der Fußgängerzone, Delmenhorst, ein, indem sie auf einen Balkon kletterten und dort ein Fenster zu den Räumlichkeiten aufbrachen. Zum genauen Diebesgut und zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden

In derselben Nacht drangen unbekannte Täter nach Aufbrechen einer Tür in ein Eiscafe in der Delmenhorster Fußgängerzone ein. Hier wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet.

