Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizeikommissariat Brake: Zwei Verkehrsunfälle und eine Sachbeschädigung

Delmenhorst - Verkehrsunfall: Lemwerder, Delmenhorster Straße, Sa., 01.09.2018, 11.40 Uhr Ein 56-jähriger Bremer und ein 53-jähriger Delmenhorster befahren mit ihren Pkw die Delmenhorster Straße in Richtung Berne. Als der Bremer mit seinem Pkw an einen langsam fahrenden Pkw heranfährt, setzt er zum Überholen an, obwohl der nachfolgende Delmenhorster Fahrer sich seinerseits bereits im Überholvorgang befindet. Dadurch berühren sich die beiden Pkw seitlich und es entsteht ein Schaden in Höhe von ca. 4.000,-- Euro.

Verkehrsunfall: Brake, Sinaburger Straße, Sa., 01.09.2018, 11.54 Uhr Ein 36-jähriger Braker befährt mit seinem Pkw die Sinaburger Straße und will nach links auf sein Grundstück abbiegen. Obwohl er den Blinker links setzt und sich zur Fahrbahnmitte hin einordnet, versucht ein hinter ihm fahrender 19-jähriger Braker noch, ihn mit seinem Pkw links zu überholen. Es kommt zum Zusammenstoß, wodurch ein Schaden in Höhe von ca. 2.100,-- Euro entsteht.

Sachbeschädigung an Pkw: Elsfleth, Wurpstraße, Do., 30.08.2018, 07.30 - 12.15 Uhr

Eine 43-jährige Brakerin parkt ihren VW Touran, schwarz, direkt vor einem Verbrauchermarkt. Als sie zum Pkw zurückkehrt, stellt sie eine Beschädigung an der Stoßstange vorne rechts fest. Dort befinden sich mehrere Kratzer und ein türkisfarbener Fleck. Wie dieser Schaden entstanden sein kann, konnte nicht ermittelt werden. Eine Verkehrsunfallflucht scheint ausgeschlossen. Es ist ein Schaden in einer Höhe von ca. 1.000,-- Euro entstanden. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Elsfleth unter 04404/2263 in Verbindung zu setzen.

