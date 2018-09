Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst - Unbekannte Täter haben am Sonntag, 02. September 20018, gegen 23 Uhr, sechs Strohballen in Brand gesetzt und drei der Ballen dadurch zerstört. Die Rundballen lagen an einem Feldrand in der Oldenburger Straße in Großenkneten im Bereich vom Feldmühlenweg.

Durch die Freiwillige Feuerwehr aus Ahlhorn, die mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, konnte der Brand schnell gelöscht werden.

Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 entgegen (1055795).

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Fragen bitte an Albert Seegers Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de