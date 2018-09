Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: KORREKTUR: Diebstahl aus Rohbauten in Hundsmühlen +++ Zeugenaufruf +++

Delmenhorst - Ein schwarzer VW Golf wurde am Montag, 03. September 2018, bei einem Verkehrsunfall in Delmenhorst beschädigt. Ein 32-jähriger Delmenhorster parkte den Pkw um 17:55 Uhr in einer Parklücke vor dem Inkoop-Markt in der Bremer Straße. Als er um 18:00 Uhr zu seinem VW zurückkehrte, stellte er Unfallschäden am vorderen linken Kotflügel fest. Die Schäden wurden auf ca. 600 Euro geschätzt.

Der Unfallverursacher hatte sich unerlaubt entfernt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen (1060253).

