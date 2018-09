Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Mit 99 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen!

Delmenhorst - Delmenhorst. Auf dem Hundertster Weg ist es gestern gegen 13.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 19-jähriger Wildeshauser fuhr mit einem Sprinter in Richtung Brauenkamper Straße. Hierbei touchierte er einen am Straßenrand geparkten Audi und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1100EUR.

Der 19-jährige Unfallverursacher war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren eingeleitet.

