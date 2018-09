Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Trickdiebstahl in Rodenkirchen +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Ahlhorn. Sowohl am Sonntag, gegen 00.50 Uhr, als auch am Montag, gegen 23.20 Uhr, gerieten aus bisher ungeklärter Ursache in der Mozartstraße abgestellte Mülltonnen in Brand. Anwohner stellten jeweils die Brände fest. Am Sonntag musste die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn den Brand der Papiertonne löschen. Am Montag konnte der Brand von drei Tonnen durch einen Anwohner vollständig gelöscht werden. Bei diesem Brand wurde neben den Mülltonnen auch eine Überdachung beschädigt. Die Schäden wurden insgesamt auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Personen, die Hinweise zu den Bränden und den Verursachern geben können, werden gebeten sich bei der Polizei unter Tel.: 04435/91919-0 zu melden (062668 053936).

