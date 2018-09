Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Autobahnpolizei Ahlhorn: +++ Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf der Autobahn 29 +++ 60-Tonnen schwerer Kran kommt von der Fahrbahn ab +++ Vollsperrung eingerichtet +++ Bergung beginnt +++

Delmenhorst - Stadland. Am Donnerstag, 06. September 2018, gegen 19:30 Uhr, ereignete sich auf der B437 zwischen Schwei und Schweiburg ein Verkehrsunfall. Die beiden unfallbeteiligten PKW befuhren hintereinander die B437 in Richtung Varel. Auf Höhe der Achterstädter Straße wollte die 69-jährige Führerin eines Ford nach links in diese abbiegen. Der nachfolgende 47-jährige Führer eines Seat erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das abbiegende Fahrzeug auf. Die Fahzeugführerin des Ford und ihr dreijähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An beiden PKW sowie an einer Straßenlaterne entstand Sachschaden. Alle unfallbeteiligten Personen stammen aus der Gemeinde Stadland.

