Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in Wardenburg mit Leichtverletzter und hohem Sachschaden

Ein 22-jähriger Lkw-Fahrer aus Osnabrück befuhr am Freitag, 07. September 2018, um 13:45 Uhr, in Wardenburg die Friedrichstraße in Richtung stadteinwärts. Im Bereich der abknickenden Vorfahrt zur Eeelder Straße fährt eine 22-jährige Friesoytherin aus der entgegengesetzten Richtung von der Friedrichtstraße auf die Eelder Straße. Hierbei missachtet sie die Vorfahrt des Lkw und stößt mit diesem zusammen. Die 22-Jährige wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 18.000 EUR.

