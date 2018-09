Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Polizei Delmenhorst: 24-Jähriger wird betrunken am Steuer erwischt

Delmenhorst - Am 15. September 2018, um 17.10 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Mann aus Elsfleth mit einem Mercedes die B 212 außerhalb geschlossener Ortschaft von Elsfleth in Richtung Brake. Der Mercedesfahrer musste seinen Pkw kurz vor der Kreuzung "Lienen" verkehrsbedingt abbremsen. Ein dahinter nachfolgender 29-jähriger Mann, ebenfalls aus Elsfleth, fuhr mit einem Volkswagen von hinten auf den vorausfahrenden Mercedes auf. Dabei zog sich eine 32-jährige Mitfahrerin im Mercedes leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

