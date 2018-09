Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Wesermarsch: Brand eines Möbelhauses in Jaderberg

Delmenhorst - Der Brand eines Möbelhauses in Jaderberg wurde am Dienstag, 18. September 2018, gegen 06:15 Uhr, über den Notruf der Feuerwehr gemeldet. Ein Anwohner bemerkte eine Rauchentwicklung ausgehend vom rechten Gebäudetrakt des Möbelhauses in der Vareler Straße und verständigte die Rettungskräfte.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehren und Polizei vor Ort eintrafen, stand bereits das gesamte Gebäude in Flammen. Das Feuer griff auch auf zwei vor dem Möbelhaus stehende Fahrzeuge über.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Jaderberg, Jade, Schweiburg, Hahn und Bollenhagen waren mit ungefähr 100 Einsatzkräften vor Ort, konnten das vollständige Niederbrennen der Geschäftsräume aber nicht mehr verhindern. Bei der Brandbekämpfung wurden auch zwei Drehleiter-Fahrzeuge eingesetzt.

Der entstandene Schaden am 15 Jahre alten und 30 x 40 Meter großen Gebäude wurde auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die genaue Höhe muss noch ermittelt werden.

Der Bereich der Vareler Straße blieb zwischen dem Bahnübergang an der Georgstraße und der Jader Straße bis 09:30 Uhr gesperrt.

Die Ermittlungen zur Brandursache übernimmt die Polizei. Dafür wurde der Brandort beschlagnahmt und für diese Zwecke entsprechend abgesperrt.

