Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Doppelhaushälfte +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag, 18. September 2018, in eine Doppelhaushälfte im Hermann-Allmers-Weg in Delmenhorst eingebrochen. Sie warfen dabei zwischen 09:15 Uhr und 16:30 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein und konnten so in das Haus gelangen. Hier wurden die Wohnräume durchsucht und etwas Bargeld entwendet. Der Schaden an der Terrassentür wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen, die sich im Tatzeitraum hinter dem Friedhof 'Bungerhof' aufgehalten haben, nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegen (1125362).

