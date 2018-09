Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Brand eines Leergut-Automaten im Supermarkt in Ahlhorn +++ NACHTRAG mit Zeugenaufruf

Delmenhorst - Eine 18-jährige Frau aus Butjadingen wurde am Montag, 17. September 2018, am Bahnhof in Rodenkirchen Opfer einer Körperverletzung.

Sie war mit dem Zug in Richtung Nordenham unterwegs und hatte gegen 07:45 Uhr einen kurzen Aufenthalt am Bahnhof in Rodenkirchen. Aus dem Zug heraus beobachtete sie, wie ein ca. 20-jähriger Mann mehrere Kinder ärgerte.

Um den Kindern beizustehen, stieg die Frau aus dem Zug aus und stellte sich zwischen die Kinder und den Mann. Daraufhin wurden ihr vom Mann eine Backpfeife und ein Fußtritt in den Magen verpasst. Sie taumelte rückwärts gegen den stehenden Zug.

Die Kinder und der schlagende Mann entfernten sich vom Bahnhof, die 18-Jährige stieg wieder in den Zug ein und zeigte den Vorfall am Abend bei der Polizei an.

Den Täter konnte sie dabei beschreiben: - ca. 20 Jahre alt - schmächtige Statur - Brillenträger - dunkelbraune, kurze Haare - bekleidet mit einer knielangen, olivgrünen Shorts

Wer die Körperverletzung beobachtet hat oder Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 bei der Polizei in Nordenham zu melden (1120266).

