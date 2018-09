Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Dötlingen +++ Verursacherin aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt

Delmenhorst - Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 19. September 2018, zwischen 09:30 und 19:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Delmenhorst eingebrochen. Sie begaben sich dabei auf die Rückseite des Wohnhauses im Brendelweg und schlugen die Scheibe der Terrassentür ein.

In den Wohnräumen wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurden mehrere elektronische Artikel gefunden und entwendet. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Bereich der Oberschule Süd gesehen wurden, nimmt die Polizei Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/1559-0 entgegen (1131212).

+++

In eine Doppelhaushälfte in der Straßburger Straße sind unbekannte Täter am Mittwoch, 19. September 2018, eingebrochen. Sie begaben sich dabei zwischen 11:25 und 22:30 Uhr auf das Dach eines Anbaus und konnten so ein auf Kipp stehendes Fenster öffnen.

Die Wohnräume wurden erfolglos nach Wertgegenständen durchsucht.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Delmenhorst entgegen (1130888).

