Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Delmenhorst - Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 20. September 2018, 15:45 Uhr, auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ereignet. Zum Unfallzeitpunkt herrschte an der Unfallstelle, die zwischen der Anschlussstelle Groß Ippener und dem Dreieck Stuhr lag, Stau auf beiden Fahrstreifen.

Aufgrund des bisherigen Ermittlungsstandes geht die Autobahnpolizei Ahlhorn davon aus, dass ein 29-jähriger Mann aus Polen mit seinem Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen gekommen ist.

Hinter ihm folgte eine 26-jährige Frau aus Oldenburg mit ihrem Seat, die ihren Pkw ebenfalls zum Stehen gebracht hatte. Danach folgte ein VW Golf besetzt mit zwei Personen, einem 62-jährigen Mann und einer 60-jährigen Frau aus Buxtehude, die vermutlich auch schon standen.

Als letztes beteiligtes Fahrzeug folgte ein Kleintransporter, dessen 59-jähriger Mann aus Oldenburg das Stauende übersah.

Er fuhr mit seinem Kleintransporter auf den VW aus Buxtehude auf und schob diesen wiederum auf den Seat auf. Die Insassin konnte ihren Seat noch nach rechts in Richtung der Außenschutzplanke lenken und so einen Zusammenstoß mit dem vor ihr stehenden Auflieger verhindern.

Dafür wurde der VW Golf unter den Auflieger geschoben.

Der Fahrer des Sattelzuges blieb bei dem Unfall unverletzt. Alle vier weiteren Beteiligten wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, mussten von der Feuerwehr befreit werden und erlitten schwere bis lebensgefährliche Verletzungen.

Die Fahrerin vom Seat und der Fahrer vom VW wurden nach einer ersten Behandlung vor Ort mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen. Die weiteren verletzten Personen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Der entstandene Schaden an den beteiligten Fahrzeugen wurde auf mindestens 50.000 Euro geschätzt.

Insgesamt waren zwei Rettungshubschrauber, aus Sanderbusch und Bremen, ein Notarzteinsatzfahrzeug aus dem Landkreis Diepholz und vier Rettungswagen aus Ganderkesee, Brinkum und Harpstedt eingesetzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Harpstedt und Groß Ippener waren mit 27 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen vor Ort.

Die Autobahn 1 war in Richtung voll gesperrt. Zu diesem Zweck wurde der Verkehr von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen bereits an der Anschlussstelle Wildeshausen-abgeleitet.

Die zwischen Groß Ippener und der Unfallstelle stehenden Pkw wurden ab 17:45 Uhr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Die Autobahn 1 wird aufgrund dieses Unfalls bis mindestens 20 Uhr nicht in Richtung Hamburg befahrbar sein.

