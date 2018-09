Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadtgebiet Delmenhorst: Fünf Einbrüche in Einfamilienhäuser

Delmenhorst - Am Freitag, 21.09.2018, wurden der Polizei fünf Einbrüche in Einfamilienhäuser im Delmenhorster Stadtgebiet gemeldet. Bei den tagsüber ausgeführten Taten wurden überwiegend die Verglasungen der Terrassentüren zerstört. Die Tatorte befinden sich in der Paul-Klee-Straße, Slevogtstraße, Brahmsstraße, Wildeshauser Straße und im Blücherweg. Entwendet wurde zumeist Bargeld und Schmuck Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter Tel.: 04221 - 15590 in Verbindung zu setzen.

