Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

Stadt Delmenhorst: Einbruch in eine Bäckerei +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 23. September 2018, 13:00 Uhr, bis Montag, 24. September 2018, 04:00 Uhr, in eine Bäckerei in der Hansastraße in Delmenhorst eingebrochen.

Dabei wurde die Eingangstür aufgehebelt. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten der Bäckerei nach Wertgegenständen. Nach jetzigem Stand verließen sie den Tatort, ohne an Beute gelangt zu sein.

Der entstandene Schaden wurde auf 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Delmenhorst unter der Rufnummer 04221/1559-0 entgegen (1145725).

