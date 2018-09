Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch / ...

LK Wesermarsch: Einbruch in den Kindergarten in Jaderberg +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst - Bislang unbekannte Täter haben einen Parkscheinautomaten am Fähranleger in Blexen aufgebrochen. Sie wirkten dabei in der Zeit von Freitag, 21. September 2018, 07:30 Uhr, bis Montag, 24. September 2018, 07:50 Uhr, gewaltsam auf den Automaten ein und konnten ihn so öffnen. Aus dem Parkscheinautomaten entwendeten sie dann die Geldkassette. Zum Inhalt der Kassette konnten noch keine Angaben gemacht werden.

Da der Automat durch die Tat in Gänze zerstört wurde, wurde alleine der Schaden auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 entgegen (1146426).

