Brand an einem Einfamilienhaus

Delmenhorst - In der Gemeinde Beckeln kam es zu einem Brand an einem Einfamilienhaus, welcher vermutlich von dort stehenden Mülleimern ausging. Eine Person wurde wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe kann nicht benannt werden werden.Die Löscharbeiten wurden durch mehrere Ortsfeuerwehren ausgeführt.

OTS: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/68438 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_68438.rss2

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch Pressestelle i.V. PHK Biesterfeldt Telefon: 04221-1559104 E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de Internet: www.polizei-delmenhorst.de